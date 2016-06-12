Каракас, 12 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что референдум о его отставке пройдет в 2017 году. А пока на его организацию — «нет времени».

Agencia de Noticias ANDES Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Если они (оппозиция — ред.) выполнят все требования, референдум об отставке состоится в следующем году, точка», — заявил Николас Мадуро. Время проведения голосования играет ключевую роль для обеих сторон. Если референдум будет организован до 10 января 2017 года и Мадуро проиграет, то состоятся новые выборы. Если голосование будет проведено позднее и Мадуро проиграет, его место до конца президентского срока в январе 2019 года будет занимать вице-президент, комментирует BBC.

Накануне Николас Мадуро и генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер провели совещание для оценки ситуации в Венесуэле. Встреча продолжалась полтора часа. Мадуро выслушал предложения по решению экономического кризиса и проведению прямого диалога с оппозицией, которые представили Сампер и бывший президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес. Перед встрече у генеральный секретарь УНАСУР заявил, что диалог является оптимальным способом достижения мира и стабильности в Венесуэле, пишет Prensa Latina.