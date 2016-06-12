Севастополь, 12 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Севастополе с 9 по 14 июня проходят праздничные тематические мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города, передает корреспондент ИА REGNUM.

gnuckx Морская регата

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло обратился к жителям города с поздравлениями в честь Дня России и Дня города.

«Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, единством и дружбой народов, проживающих на ее территории, великими достижениями отечественной культуры и науки. Россия выстояла во многих испытаниях и утвердилась как великая мировая держава благодаря славным победам русского оружия и силе духа ее защитников», — сказал губернатор.

Утром 12 июня после возложения венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−42 годов, состоялось вручение паспортов 15 юным гражданам России.

«Глубоко символично, что новыми гражданами РФ стали 14-летние молодые люди именно в День России», — отметил губернатор.

Днем на концертной площадке Приморского бульвара прошел концерт участников военно-патриотического фестиваля «Своему выбору верны!» и народного хора ветеранов войны и труда.

Вечером в акватории Севастопольской бухты стартует парусная регата «Кубок Крыма 2016 среди крейсерских яхт», на набережной запланирована патриотическая молодежная акция «Я — Россия». На площади Нахимова зрители увидят выступление коллектива оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России» и концерт оркестра МЧС России.

Празднование Дня России завершится праздничным фейерверком.