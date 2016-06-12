Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Пьяный угар фанатских битв в Марселе потихоньку развеивается и повседневность возвращается в свои права. Российское консульство в Марселе сообщает, что гражданину России грозит тюремный срок за участие в потасовках с английскими фанатами. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает телеканал «Россия 24».

Эжен Делакруа. Шильонский Узник. 1834

Сообщается, что гражданин России, приехавший поболеть за российскую футбольную сборную в матче против Англии в групповом этапе Евро-2016, подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью других фанатов.

В Генконсульстве России подтвердили, что гражданин России уже задержан французской полицией. Ранее сообщалось, что за участие в беспорядках задержаны восемь человек. Большинство из них — подданные Великобритании.

Теперь российскому гражданину грозит реальный срок во Франции. На него заведено уголовное дело. Впереди суд. По словам президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина полиция Марселя обвиняет российского гражданина в избиении английского болельщика, который в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Напомним, матч Россия — Англия состоялся накануне вечером на марсельском стадионе «Велодром». Он завершился вничью со счетом 1:1. Матчу предшествовали многочисленные столкновения российских и английских фанатов.