Киев, 12 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Гей-парад в Киеве, который организаторы назвали «Маршем равенства» прошел всего за полчаса и без каких-либо серьезных происшествий. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают украинские СМИ.

Guillaume Paumier Гей-парад

В мероприятии приняли участие всего несколько сотен человек. Они собрались в парке имени Тараса Шевченко и проследовали до площади Льва Толстого, а затем разошлись. Участники несли флаги ЛГБТ-сообщества и плакаты с надписями: «Не бойся все изменить», «Права ЛГБТ — это права человека».

Некоторые зрители сего действа, стоявшие на тротуарах вдоль шествия геев и лесбиянок, выкрикивали: «Позор!». Но к ним быстро подходила полиция и отводила их в сторону. По предварительным данным всего было задержано 20 человек, но их довольно быстро отпустили.

По случаю гей-парада в Киеве были приняты беспрецедентные меры безопасности. Гей-парад охраняли шесть тысяч полицейских. Несколько десятков машин скорой помощи, а также пожарные спецмашины дежурили вдоль всего маршрута шествия.

В итоге никаких серьезных провокаций или столкновений так и не произошло. Традиционалисты и радикалы побоялись устроить столкновения в центре Киева.