Ташкент, 12 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Доказанные запасы нефти в Узбекистане по итогам 2015 года составили 100 млн тонн, запасы природного газа — 1,1 трлн кубометров, сообщает сайт «Народного движения Узбекистана».

Roy Luck Добыча нефти

В 2015 году республика снизила добычу нефти на 3,1% — до 3 млн тонн, говорится в докладе BP.

«В среднем Узбекистан добывал 64 тысячи баррелей нефти в сутки, что на 3,1% ниже по сравнению с 2014 годом», — уточняет издание.

Объем потребления нефти в 2015 году сократился на 0,1% — до 2,8 миллиона тонн, среднесуточное потребление нефти республикой составило 59 тысяч баррелей (на 0,1% меньше, чем в 2014 году).

Узбекистан в 2015 году добыл 57,7 млрд кубометров газа (рост 0,8%), потребление газа составило 50,3 млрд кубометров (рост 3,1%).