Анкара, 12 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что его ведомство направило в прокуратуру 117 дел против депутатов парламента.

Фра Анджелико. Страшный суд (фрагмент). 1431

Напомним, что 20 мая арламент одобрил инициированный правящей Партией справедливости и развития (ПСР) законопроект о снятии неприкосновенности.

7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал этот закон. Согласно документу, в Конституцию внесены поправки, позволяющие лишить защиты перед судебным преследованием депутатов, к которым есть претензии со стороны прокуратуры.

Всего в парламент от судебных властей поступило в общей сложности 677 запросов о снятии иммунитета. Более 25 запросов подано в отношении депутатов правящей Партии справедливости и развития (ПСР), более 50 — от Народно-республиканской партии (НРП), в том числе есть претензии к ее лидеру Кемалю Кылычдароглу.

45 запросов поданы в отношении прокурдской Демократической партии народов (ДПН) и семь — Партии националистического движения (ПНД).

НРП и ДПН на прошлой неделе попытались через Конституционный суд добиться аннулирования закона, но суд не принял к рассмотрению поступивший от членов этих партий запрос. Всего на данный момент под риском лишиться депутатского иммунитета находятся более 150 членов парламента.