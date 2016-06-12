Горно-Алтайск, 12 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. По факту крушения легкомоторного частного самолета А-33 на Алтае возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Daniel Russell Крушение самолёта

Напомним, ранее сегодня стало известно, что небольшой частный самолет пропал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На его борту находились два человека. По предварительным данным они отправились на поиски пропавших лошадей. Пассажиром на самолете был местный предприниматель Александр Акентьев.

По факту крушения самолет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух человек»).