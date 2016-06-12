Калуга, 12 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский рекомендовал участникам всероссийского конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника Великому князю Ивану III, который будет установлен в Калуге, доработать будущий памятник. Чиновник посоветовал украсить постамент изображениями о деяниях царя, которыми он прославился, в том числе сценами Великого стояния на Угре, и «раскрепоститься в изображении Ивана III».

Пресс-служба правительства Калужской области Макет памятника Ивану III

«Нужна харизма, метафора, индивидуальность», — констатировал министр.

Как сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области подведение итогов открытого всероссийского конкурса состоялось в Москве, в преддверии Дня России.

В обсуждении работ, представленных на конкурс, приняли участие министр культуры Российской Федерации, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», председатель жюри конкурса Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Константин Горобцов, руководители региональных профильных министерств и ведомств, деятели российской культуры. На конкурс было представлено 12 проектов. Победитель не определен. Конкурс решено продлить до 1 августа этого года.

Напомним, Иван III (Иван Великий) государь всея Руси, (22.01.1440 — 27.10.1505) — великий князь московский с 1462 по 1505 год, один из наиболее ярких правителей России. В ходе правления Ивана Васильевича произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского государства. Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов (заключительное событие — Великое стояние на реке Угре). Герб Российской Федерации с изображением двуглавого орла начинает свою историю с герба, утверждённого Иваном III. Держава и скипетр, барма, шапка Мономаха стали при Иване Великом символами царской власти.