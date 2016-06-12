Орландо, США, 12 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Полиция американского города Орландо (штат Флорида) опубликовала фотографию 27-летнего Кевина Джеймса Лойбла, который застрелил певицу, участница шоу «Голос» Кристину Гримми. Фотография опубликована сегодня, 12 июня, в официальном Twitter полиции Орландо.

OrlandoPolice Убийца Кристины Гримми Кевин Джеймс Лойбл

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Лойбл застрелил Гримми после её концерта в Орландо. Лойбл сразу же покончил с собой. Тяжело раненная Гримми была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

По данным полиции Лойбл не был ранее знаком с Гримми и мотивы его поступка остаются невыясненными.

Известно, что убийца проживал в городе Сент-Питербсерг штата Флорида.