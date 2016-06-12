В международном аэропорту «Пудун» в Шанхае прогремел взрыв
Шанхай, Китай, 12 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Шанхая прогремел взрыв. Об этом сегодня, 12 июня, сообщают местные СМИ.
Brett Neilson
Взрыв
Сообщается, что взрыв прогремел в международном аэропорту «Пудун» в Шанхае. По предварительным данным пострадал один человек.
Центральное телевидение Китая (CCTV) уточняет, что взрыв произошел в 14:42 по местному времени (9:42 мск) на терминале Т2.
Причина взрыва и подробности произошедшего не сообщаются. Начато расследование.
По данным агентства Синьхуа причиной взрыва могла стать пиротехника.