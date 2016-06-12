Киев, 12 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В центре Киева в парке имени Тараса Шевченко собираются участники запланированного гей-парада, который они называют «Марш равенства». Об этом сегодня, 12 июня, сообщают местные СМИ.

Sasha Kargaltsev Гей-парад

Сегодня в украинской столице должен пройти гей-парад, который уже вызвал острейшие дискуссии в обществе. Западные дипломаты, работающие на Украине, призывают власти обеспечить безопасность геев и лесбиянок и не допустить столкновений с традиционалистами, которые настроены решительно.

Стоит отметить, что киевляне в большинстве своем против гей-парада и призывают администрацию города мероприятие запретить. Но мэрия не слышит мнение горожан.

По сообщениям очевидцев в парк имени Тараса Шевченко пришли уже несколько сотен участников запланированного гей-парада. Среди них много иностранцев. Участники мероприятия принесли с собой флаги ЛГБТ и плакаты в поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Украинская полиция работает в усиленном режиме. Парк хорошо охраняется. В него пропускают всех желающих, но только после тщательного персонального досмотра. Неподалеку от парка наблюдается большое скопление карет скорой помощи и пожарных машин.