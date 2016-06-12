Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В сети Интернет публикуются многочисленные видеозаписи, на которых запечатлены нападения российских фанатов на английских болельщиков после матча между сборными России и Англии, который завершился вничью — 1:1 накануне, 11 июня, в Марселе (Франция).

Английский фанат

Несколько дней перед матчем не утихали столкновения фанатов Англии и России в Марселе. Полиция безуспешно пыталась поддерживать правопорядок в городе, который стал ареной битвы между российскими и английскими болельщиками. Стоит отметить, что поле боя чаще оставалась за российскими фанатами.

И вот настал долгожданный день матча. Игра была упорной и ни одна из команд не могла взять верх. Только на 73-й минуте матча англичанам удалось пробить со штрафного и открыть счет. Российская сборная не растерялась и на последней минуте смогла отыграться — 1:1. Для сборной России это можно назвать успехом.

Трибуны неистовствовали. В российском секторе фанаты зажгли два файера и запустили пару ракетниц, а затем пошли в атаку на сектор англичан. Стоит отметить, что российские болельщики не просто так ринулись бить англичан, а только после многочисленных провокаций и оскорблений, которыми сыпали подданные Её величества.

В частности, это подтверждают британские журналисты. Так спортивный репортер Саймон Раунтир в своем микроблоге в Twitter написал, что англичане провоцировали российский сектор оскорбительными кричалками о России, Владимире Путине и Марии Шараповой (теннисистка, попавшаяся на мельдонии).

Его коллега Мартин Макинтайр сообщил, что английские фанаты осквернили российский флаг.

Примечательно, что аккаунты этих журналистов позже были удалены из социальных сетей.

Стерпеть такие оскорбления было совершенно невозможно, и российские фанаты пошли отстаивать честь флага. Англичане не выдержали натиска, их тонкая красная линия дрогнула, и они поспешили ретироваться с трибун.

Министр спорта Российской Федерации, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уже посетовал, что поведение российских болельщиков скорее всего выльется в штраф для РФС от УЕФА. Виталий Леонтьевич после истории с Фабио Капелло очень не любит обсуждать денежные вопросы.