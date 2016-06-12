В Амурской области установили памятник Герою России Олегу Пешкову
Белогорск, Амурская область, 12 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Амурской области сегодня, 12 июня, в День России, торжественно открыт памятник Герою России Олегу Пешкову, который погиб при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Сообщается, что памятник открыт на территории одой из воинских частей ВВО. Памятник представляет собой чугунный бюст Героя России Олега Пешкова высотой около одного метра, с основанием более трех метров. На памятной табличке рядом с именем Героя слова — «Летчик-снайпер погиб при исполнении воинского долга в Сирии».
Уточняется, что памятник был отлит в Челябинской области на добровольные пожертвования военнослужащих и неравнодушных жителей Приамурья по инициативе Белогорского района. В церемонии открытия приняли участие первые лица Амурской области, Белогорского района, а также представители общественных организаций и местные жители.
Олег Пешков на протяжении семи лет, до 1998 года проходил службу в воинской части в Белогорске, в которой и установлен памятник.
Напомним, 24 ноября ВВС Турции преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж успел катапультироваться, но один из двух пилотов — капитан Олег Пешков — был убит огнем с земли. Второго летчика спас сирийский спецназ. Олегу Пешкому было присвоено посмертное звание Героя России.