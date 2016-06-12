Белогорск, Амурская область, 12 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Амурской области сегодня, 12 июня, в День России, торжественно открыт памятник Герою России Олегу Пешкову, который погиб при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

mil.ru Мемориальная плита Олегу Пешкову

Сообщается, что памятник открыт на территории одой из воинских частей ВВО. Памятник представляет собой чугунный бюст Героя России Олега Пешкова высотой около одного метра, с основанием более трех метров. На памятной табличке рядом с именем Героя слова — «Летчик-снайпер погиб при исполнении воинского долга в Сирии».

Уточняется, что памятник был отлит в Челябинской области на добровольные пожертвования военнослужащих и неравнодушных жителей Приамурья по инициативе Белогорского района. В церемонии открытия приняли участие первые лица Амурской области, Белогорского района, а также представители общественных организаций и местные жители.

Олег Пешков на протяжении семи лет, до 1998 года проходил службу в воинской части в Белогорске, в которой и установлен памятник.

Напомним, 24 ноября ВВС Турции преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж успел катапультироваться, но один из двух пилотов — капитан Олег Пешков — был убит огнем с земли. Второго летчика спас сирийский спецназ. Олегу Пешкому было присвоено посмертное звание Героя России.