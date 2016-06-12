Актюбинск (Актобе), Казахстан, 12 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Казахстана в ходе спецоперации задержали всех трех подозреваемых в совершении теракта в Актюбинске, которые ранее была объявлены в розыск. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБД) Казахстана.

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Сообщается, что Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом нейтрализовал и задержал всех подозреваемых в совершении теракта 5 июня в Актюбинске. Все имевшееся у них оружие изъято.

Спецслужбы получили информацию, что все трое могут скрываться в одном из домов в районе пересечения улиц Жаманкулова — Пушкина. Эта информация подтвердилась.

Была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны Куанышбаев, Танатаров и Акпанбетов. При попытке к бегству Акпанбетов получил огнестрельное ранение в ногу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Актюбинске было совершено нападение на оружейный магазин «Паллада» и воинскую часть Национальной гвардии. Власти Казахстана квалифицировали произошедшее как террористические акты. В результате атаки террористов погибли семь человек. Еще двое позже скончались в больнице. В связи с произошедшими в Казахстане нападениями, введен «желтый» уровень террористической опасности.