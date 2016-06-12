ВСУ продолжают обстрел ЛНР и ДНР из тяжелой артиллерии и минометов
Донецк, 12 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. За минувшую ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой народной республики 80 крупнокалиберных снарядов. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил журналистам представитель военного ведомства ДНР.
Сообщается, что в минувшую ночь украинские силовики вели артиллерийский огонь по окрестностям города Ясиноватая, а также по Макеевке. Уточняется, что по Ясиноватой было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 25 снарядов калибра 152 мм. По Макеевке было выпущено 20 снарядов 122 мм и 20 — 152 мм.
Один из снарядов попал в частный дом. Ранения получил местный житель.
В Луганской народной республике за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим перемирия и обстреляли позиции войск ЛНР. Украинские силовики вели огонь со своих позиций в населенных пунктах Новозвановка и Новоалександровка по позициям войск ЛНР в районе Калиново. Огонь велся с использованием гранатометов (АГС, СПГ), минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено 58 снарядов. Потерь среди войск ЛНР нет.