Донецк, 12 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. За минувшую ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой народной республики 80 крупнокалиберных снарядов. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил журналистам представитель военного ведомства ДНР.

John Crosby Миномётный обстрел

Сообщается, что в минувшую ночь украинские силовики вели артиллерийский огонь по окрестностям города Ясиноватая, а также по Макеевке. Уточняется, что по Ясиноватой было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 25 снарядов калибра 152 мм. По Макеевке было выпущено 20 снарядов 122 мм и 20 — 152 мм.

Один из снарядов попал в частный дом. Ранения получил местный житель.

В Луганской народной республике за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим перемирия и обстреляли позиции войск ЛНР. Украинские силовики вели огонь со своих позиций в населенных пунктах Новозвановка и Новоалександровка по позициям войск ЛНР в районе Калиново. Огонь велся с использованием гранатометов (АГС, СПГ), минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено 58 снарядов. Потерь среди войск ЛНР нет.