Берлин, 12 июня, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Одиннадцати депутатам германского бундестага турецкого происхождения власти предоставили охрану полиции, так как народные избранники получили ряд оскорблений и угроз, в том числе физической расправы. Об этом сегодня, 12 июня, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

West Midlands Police Немецкие полицейские

Все началось с той самой резолюции, в которой германский бундестаг осудил преступления против армян в Османской империи в 1915 году и назвал эти действия геноцидом. Резолюция была принята подавляющим большинством голосов германских парламентариев. Против был всего один депутат, и один воздержался.

Автором резолюции является германский политик с турецкими корнями Джем Оздемир.

Анкара взбесилась после того, как бундестаг принял эту резолюцию. Официальные лица Турции не стесняясь в выражениях сыпали угрозами и оскорблениями в адрес германских политиков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тем депутатам германского бундестага, которые имеют турецкие корни следует «проверить кровь в лаборатории». Для Германии с её постнацистским синдромом и комплексом вины такое заявление вообще невообразимо.

Стоит отметить, что в Германии проживает порядка 1,7 млн граждан Турции, и более 3 млн граждан Германии имеют турецкое происхождение. Это очень крупная диаспора.

В адрес депутатов бундестага, которым Эрдоган посоветовал «проверить кровь», стали поступать угрозы физической расправы. На совещании берлинской городской, федеральной и уголовной полиции ФРГ было принято решение предоставить этим депутатам полицейскую охрану.

Вопрос о признании геноцида армян для Турции является почти смертельным. Народ, который осуществлял геноцид на какой-либо территории, теряет право на эту территорию, если факт геноцида признан на мировом уровне. Речь идет о восточных турецких вилайетах, где до геноцида проживали армяне.