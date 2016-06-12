Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Футболисты российской национальной сборной по футболу смогли не проиграть сборной Англии в своем первом матче на чемпионате Европы 2016 года. Матч состоялся в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром» накануне, 11 июня.

John Fischer Футбольный матч

Игра была довольно упорной. Нельзя было сказать, что на чьей то стороне есть явное преимущество. Только на 73-й минуте матча игрок англичан Эрик Дайер со штрафного забил первый гол в игре. Казалось, что это конец, и Леониду Слуцкому пора посыпать голову пеплом, но фортуна распорядилась иначе.

Уже в добавленное время, буквально на последней минуте, счет смог сравнять защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий. Такое начало турнира для российской сборной выглядит вполне нормальным.

Слуцкий не мог скрыть радости: «Молодцы проявили характер, бились до конца и смогли спасти матч», — хвалил он своих подопечных.

Некоторое удовлетворение от непроигрыша смазало поведение российских фанатов, которые в конце матча атаковали сектор английских фанатов и заставили подданных Её величества ретироваться с трибун. Не обошлось без файеров и ракетниц.

Впереди у российской сборной матч со словаками, который пройдет в Лилле 15 июня. Стоит отметить, что свой первый матч сборная Словакии проиграла сборной Уэльса в Бордо со счетом 2:1. У наших неплохие шансы.