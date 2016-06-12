Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В самом конце матча группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии болельщики двух команд устроили массовую драку прямо на стадионе «Велодром» в Марселе. Матч завершился накануне вечером 11 июня.

Marykinss Английские футбольные фанаты

Сперва группа английских фанатов попыталась выбежать на поле и устроила драку с подоспевшими стюардами.

Вскоре отряд российских болельщиков прорвался в сектор, где находились английские фанаты, что привело к неминуемому столкновению. Стоит отметить, что никакой буферной зоны между английскими и российскими болельщиками не было.

Директор стадиона несколько раз по-русски через громкую связь просил российских болельщиков оставаться на местах. Но это не помогло. Также российские фанаты зажгли два файера на трибунах и бросили две ракетницы.

Подоспевшие стюарды разняли дерущихся, а английские фанаты в спешке ретировались.

За этот инцидент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вполне может привлечь Российский футбольный союз (РФС) к ответственности.

Напомним, столкновения фанатов в Марселе происходили все последние дни. По предварительным данным всего в ходе столкновений пострадали 35 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Матч Россия — Англия завершился со счетом 1:1. Неплохое начало турнира для наших футболистов.