Горно-Алтайск, 12 июня, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения частного самолета в Республике Алтай. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Маркин Самолёт А-33

Ранее сегодня стало известно, что легкомоторный частный самолет пропал с экранов радаров и с ним прервалась связь после того, как он вылетел из аэропорта в республике Алтай. Известно, что на борту самолета находились два человека.

По неподтвержденным данным частный самолет А-33 вылетел на поиски пропавших лошадей. На его борту находились пилот и пассажир. Самолет скорее всего не был зарегистрирован на территории республики.

Ведутся поиски.