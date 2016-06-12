Нью-Дели, 12 июня, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Селфи со львом не только опасно для жизни, но и противоречит положениям закона об охране дикой природы. С таким обращением к туристам и местным жителям выступили представители властей индийского штата Гуджарат. Об этом в воскресенье, 12 июня, со ссылкой на сообщение департамента лесного хозяйства сообщает The Indian Express.

Silke Remmery Селфи со львом

В последнее время в департаменте лесного хозяйства обнаружили тенденцию к увеличению количества людей выполняющих опасные фотосессии с помощью мобильных устройств, сообщил источник. В случае если любители селфи будут задержаны властями, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время известны три случая нападения львов во время попытки с ними сфотографироваться.

Напомним, Индия находится на первом месте по числу смертельных селфи. За прошедший год жизни 27 человек оборвались во время попытки сделать необычную фотографию. Более половины несчастных — граждане Индии. Среди нелепых смертей: падение со скалы, выпадение из лодки и многие другие. Один мужчина умер от удара слона, подросток застрелился во время с фото с пистолетом. В качестве борьбы с опасным явлением индийские власти создали в популярных местах особые зоны, в которых запрещено делать селфи: no selfie zones.