Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновений футбольных фанатов во французском городе Марсель, где накануне завершился матч сборных России и Англии в рамках Чемпионата Европы по футболу, возросло до 35 человек. Об этом сегодня, 12 июня, пишет газета Provence.

Ronnie Macdonald Футбольные фанаты

Все последние дни в районе Старого порта в Марселе не утихали беспорядки. То и дело возникали стычки между английскими и российскими фанатами с участием местных жителей и полиции. Фанаты громили пивные бары, били друг друга и всячески терроризировали местное население. Полиция применяла против них слезоточивый газ, после которого фанаты свирепели и набрасывались на стражей порядка.

Матч первого тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии завершился накануне поздно вечером со счетом 1:1. После финального свистка арбитра фанаты вновь начали драки.

В итоге по последним данным в результате столкновений пострадали 35 человек. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пострадавших уже смогли покинуть медицинские учреждения.