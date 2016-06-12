Хьюстон, США, 12 июня, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Заключительные матчи в Группе A прошли в Филадельфии и Хьюстоне.

Dave Футбол

[[[flag-us]]] Сборная США — [[[flag-py]]] Сборная Парагвая 1:0 (1:0)

Сборная США — Сборная Парагвая (1:0) [[[flag-co]]] Сборная Колумбии — [[[flag-cr]]] Сборная Коста-Рики 2:3 (1:2)

Команде США для выхода в четвертьфинал было достаточно сыграть в ничью, а парагвайцам путёвку в плей-офф давала только победа. Тем не менее матч начался достаточно спокойно и проходил в равной борьбе, пока примерно на десятой минуте парагвайцы после перехвата в центре поля не вывалились втроём на одного защитника. Они были просто обязаны забивать, но единственный защитник оказался сильнее и выбил мяч из-под ног нападающего. Возможно, это был ключевой момент матча, ведь забей Парагвай гол, и можно было удерживать победный счёт, а парагвайцы это умеют. Но игра пошла по-другому, и на 27-й минуте Клинтон Демпси с одиннадцатиметровой отметки замкнул непонятно как прошедшую низовую передачу, которую ему отправили примерно от углового флажка. Теперь американцам уже и вовсе не надо было ничего менять. До перерыва Парагвай имел ещё один великолепный момент, но снова не использовал выход один на один.

После перерыва почти сразу американцы остались вдесятером, две жёлтых карточки подряд, причём вторую в середине поля и в окружении своих и чужих игроков, заработал Йедлин. Парагвай пытался переломить ход встречи, ближе к концу её мяч почти перестал покидать половину поля американцев, но они выстояли и победили 1:0.

В другом матче Колумбия, уже обеспечившая себе участие в плей-офф, и Коста-Рика, уже лишившаяся шансов попасть туда, выдали развесёлый матч. Уже на второй минуте костариканец Йохан Венехас красивым ударом от угла штрафной отправил мяч в дальнюю девятку колумбийских ворот. После этого в дело вступил Франк Фабра, который на 6-й минуте счёт сравнял, завершив быстрый прорыв по центру штрафной, а на 34-й вывел вперёд костариканцев, направив мяч в собственные ворота.

Во втором тайме колумбийцы начали больше времени проводить в атаке, но получили на 58-й минуте мяч в свои ворота. Передачу с правого фланга почти от лицевой линии замкнул оставленный неприкрытым в центре штрафной Сельсо Борхес. Колумбии нужна была ничья для того, чтобы занять в группе первое место, и они стремились к ней. На 73-й минуте Марлос Морено, тоже из середины штрафной и после передачи под удар с фланга, поразил ворота чётким ударом почти по встречному мячу. До конца матча было ещё довольно много времени, но по игре скорее костариканцы имели шансы увеличить счёт в свою пользу, чем колумбийцы его сравнять. Тем удивительнее, что счёт так больше и не изменился. Коста-Рика едет домой немного улучшив своё реноме, а Колумбия продолжит борьбу за Кубок Америки в четвертьфинале.

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