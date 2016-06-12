Сакраменто, США, 12 июня, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Все фотографии пользователей iPhone, синхронизированные с аккаунтом в социальной сети Facebook, будут удалены по истечении четырех недель, 7 июля. Все фотоданные уже перемещены в специальный альбом нового мобильного приложения Moments, установить которое необходимо до указанного срока. Об этом 12 июня сообщает портал iDigitalTimes со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Facebook.

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Как пояснили представители компании новое приложение будет работать отдельно от основного приложения Facebook, облегчая таким образом его работу и разгружая трафик. Ранее с функцией синхронизации и публикации фотографий приложение Facebook справлялось самостоятельно.

В случае если пользователь не захочет регистрироваться в новом приложении Moments, он может также скачать до 7 июля фотографии из своего профиля Facebook с помощью компьютера. Дополнительное приложение доступно через магазины Google Play или Apple App Store.