Вашингтон, 12 июня, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Сидни Блюменталь, доверенное лицо кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил, что в скандале с взломом почтового ящика политика может присутствовать «российский след». Сообщило в субботу, 11 июня, Fox News.

Johan Viirok Хакер

Как рассказал представитель Клинтон в интервью с журналистами, румынский хакер, совершивший взлом, мог работать на иностранную разведку. Потому как, по словам Блюменталя, взломщик использовал русский сервер.

«Возможно, он участник российской информационной операции», — заявило доверенное лицо Хиллари Клинтон.

Напомним, что ранее хакер под псевдонимом Guccifer, настоящее имя которого Марсель Лехел Лазар, был обвинен во взломе почтового ящика Клинтон. Он признал свою вину после того, как был выслан в США.

В период с 2009 по 2013 года Хиллари Клинтон была госсекретарем США. Она вела секретную переписку посредством личной почты, что позволило ей скрывать информацию от госпроверок. Однако использование личной почты для ведения таких переписок запрещено в Соединенных Штатах. Сейчас ФБР решает, будет ли в отношении кандидата на пост президента США начато уголовное расследование из-за возможной утечки данных.