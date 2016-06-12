Орландо, США, 12 июня, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Полиция американского города Орландо, штат Флорида, установила личность убийцы певицы Кристины Гримми: виновным в ее смерти оказался 27-летний Кеван Джеймс Лоибл. Полицейские обнаружили у убийцы план преступления, однако о том, что могло стать его мотивом по-прежнему ничего не известно. Подробности расследования в воскресенье, 12 июня, сообщает АВС News со ссылкой на полицейских Орланда.

Justin Higuchi Концерт Кристины Гримми

Согласно сообщению шефа полиции Орландо Джона Мины, 22-летная певица и ее убийца вряд ли были знакомы. По крайней мере, полиции пока не удалось обнаружить никаких тому подтверждений.

«Подозреваемый совершил поездку в Орландо, по-видимому, с целью совершения этого преступления», — заявил Мина.

При обследовании тела Лоибла помимо двух пистолетов были обнаружены боеприпасы и охотничий нож.

В настоящее время полицейские заняты изучением мобильного телефона и компьютера подозреваемого, пытаясь определить мотив преступления.

Как ранее сообщало ИА Регнум, шокирующее убийство восходящей звезды американской эстрады произошло сразу после ее концерта в субботу, 11 июня. Во время автограф-сессии неизвестный, вооруженный двумя пистолетами, подошел к Гримми и выстрелил ей в спину. На помощь девушке кинулся ее брат, но стрелявший тут же покончил с собой.