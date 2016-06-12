Ницца, Франция, 12 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Беспорядки в Марселе перекинулись и на Ниццу. В ночь с субботу, 11 июня, на воскресенье болельщики сборной Северной Ирландии и сборной Польши устроили драки в преддверии матча команд этих стран первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 по футболу. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в Twitter-аккаунте Football Fights.

Sean MacEntee Ирландские болельщики во Франции

Перед матчем фанаты дрались друг с другом, били стекла. Как сообщается, пока представителям правоохранительных органов удалось обойтись без применения слезоточивого газа.

Согласно информации полиции, было арестовано четыре человека, участвовавших в беспорядках. Что касается пострадавших, то в результате инцидента тяжелые ранения получили восемь человек. Сообщается, что изначально поляки стали закидывать ирландских болельщиков бутылками, на что те ответили тоже силой.

Напомним, что в Марселе, где проходят футбольные матчи Евро-2016, между болельщиками из России и Англии, а также местными жителями произошли драки. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ, дымовые шашки. По последним данным, пострадало 35 человек.

Известно, что футбольные сборные Польши и Северной Ирландии проведут встречу в воскресенье на стадионе Ниццы «Альянц Ривьера».