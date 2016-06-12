Берлин, 12 июня, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Европейскому Союзу необходимо радикально менять внешнеполитический курс и улучшать свои отношения с Россией и Турцией. Это соответствует стратегическим интересам ЕС в общем и Германии в частности, уверен бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Свое мнение о текущей ситуации в отношениях Россия — Запад политик высказал в субботу, 11 июня, на выступлении в Зальцбурге, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Michał Zielińsk Контингент НАТО

Шрёдер высказался против введенных в отношении Москвы санкций, а также заявил о важности продолжения переговоров с Анкарой относительно вступления Турции в ЕС. «Европа нуждается в Турции и России особенно в части политики безопасности», — заявил экс-канцлер Германии.

Кроме того, резкой критике подверг политик намерения Германии взять на себя ответственность за увеличение военного контингента НАТО в странах Прибалтики. По мнению бывшего канцлера, в условиях приближающейся даты 22 июня, годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз, подобные действия являются серьезной ошибкой.