Пекин, 12 июня, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Китай для того, чтобы принять участие в германо-китайских межправительственных консультациях. Об этом сообщает ТАСС.

tonynetone Флаг Китая

Вместе в Меркель в КНР прилетят шесть министров, в числе которых будет глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, еще пять статс-секретарей и представители крупных компаний, специализирующихся на машиностроении, энергетической отрасти, логистике, фармацевтике. Для канцлера Германии это уже девятый визит в Пекин за то время, что она находится во главе кабинета министров страны.

По приезде в Китай Ангела Меркель произнесет речь по международному праву перед студентами Университета Китайской академии наук. Канцлера наградят почетной степенью доктора наук Нанкинского университета, который является одним из самых престижных в КНР. На вечер 12 июня запланирована встреча с Ли Кэцяном, премьером государственного совета Китая.

Глава немецкого кабинета министров пробудет в Китае до вторника, 14 июня. В ходе визита запланирован загруженный график мероприятий в КНР, в том числе посещение завода автопроизводителя BMW, который расположен в городе Шэньян.

Как отмечается, в ходе визита Ангела Меркель планирует обсудить ряд неудобных вопросов для китайской стороны. В числе таковых, например, ограниченная свободы слова в стране. Китай, согласно индексу свободы прессы, занимает 176 место из 180 возможных.