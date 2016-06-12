Марсель, Франция, 12 июня, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Полиция Марселя применила слезоточивый газ к болельщикам без всяких на то причин. Соответствующее сообщение жена футболиста английской сборной Джейми Варди Ребекка опубликовала на странице в социальной сети Twitter в воскресенье, 12 июня.

Moazzam Brohi Футбольные болельщицы

По словам Ребекки Варди, приехавшей во Францию на матч Англия — Россия, который завершился ничьей со счетом 1:1, полиция обращалась с болельщиками как с животными, применяя спецсредства без достаточного на то основания.

«Это просто худшие впечатления от выездного матча за всю мою жизнь! К нам применили слезоточивый газ безо всяких на то причин, заперли и обращались с нами, как с животными. Я в шоке. Все это я видела собственными глазами!» — Восклицает женщина.

По словам супруги футболиста, полицейские начали распылять газ после того, как заперли болельщиков, сделав невозможным их выход из зоны действия газа. «Они заперли выход, чтобы фанаты не могли выбраться, и после этого распылили газ», — сообщает Ребекка Варди.

Ранее сообщалось, что применить слезоточивый газ правоохранителями пришлось после того, как болельщики английской команды начали атаковать полицейских: толпа забрасывала их камнями и стульями.