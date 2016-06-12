Вашингтон, 12 июня, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, стало известно о том, что комиссия, расследовавшая события 11 сентября 2001 года, заключила, что власти Саудовской Аравии не поддерживали теракты. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, передает телеканал «Аль-Арабия».

Eric J. Tilford Последствия теракта 9 сентября

Как заявил глава американского центрального разведывательного управления, в части доклада о расследовании терактов, которая была засекречена, нет прямых указаний на то, что именно саудовское правительство виновно в трагедии, потому что якобы помогало террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ее лидеру Усаму бен Ладену.

Джон Бреннан заявил, что после терактов 11 сентября комиссия внимательно изучила сведения о причастности Эр-Рияда, а именно правительства Саудовской Аравии, к трагедии. В результате комиссия пришла к выводу:

«Об отсутствии свидетельств, указывающих на то, что правительство Саудовской Аравии, как институт государственной власти, или его должностные лица лично поддерживали теракты 11 сентября», — подчеркнул Бреннан, добавив, что считает, что с части доклада о расследовании в ближайшее время могут снять статус секретности и обнародовать данные.

Директор ЦРУ отметил, что, к сожалению, расследование подтвердило факт наличия теракта, однако совершен он был террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России), аз-Завахири и остальными, но не при участии правительства Саудовской Аравии.

До этого СМИ США говорили о том, что в докладе комиссии по расследованию терактов 11 сентября от 2002 года есть 28 секретных страниц, в которых сообщается о поддержке официальными лицами в Саудовской Аравии террористов, принимавших участие в совершении терактов 11 сентября. Однако позже Джош Эрнест, официальный представитель Белого дома, сказал о том, что у американских властей нет информации о поддержке экстремистов со стороны саудовского правительства.

Напомним, что в начале апреля текущего года американские СМИ сообщали, что глава государства Барак Обама решит в течение 60 ближайших дней о публикации засекреченных документов о расследовании терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.