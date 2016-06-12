Токио, 12 июня, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии сегодня, 12 июня. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0 единиц, сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Эпицентр землетрясения находился на острове Хонсю в префектуре Ибараки к северу от Токио. Колебания земной поверхности — несколько коротких, но резких толчков — кроме того в 01:54 (мск) ощутили жители еще 13 префектур, включая столичный регион. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Между тем в Геологической службе США магнитуду произошедшего землетрясения оценили в 4,9 единиц. По данным службы, эпицентр сейсмособытия находился в 36 км от Токио, а его очаг залегал на глубине 41,5 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.