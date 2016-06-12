Калининград, 12 июня, 2016, 04:32 — ИА Регнум. В субботу, 11 июня, два американских бомбардировщика В-52 ВВС США, которые могут нести ядерное оружие, подлетели к границе с Россией в южной части акватории Балтики — к Калининградской области. Об этом сообщает газета «Известия».

manhhai Американский бомбардировщик B-52

Бомбардировщики ICER01 и ICER02 вылетели с авиабазы «Милденхолл», которая располагается в Великобритании. Самолеты выполняют задание в южной части Балтийского моря в рамках масштабных учений стран НАТО под названием Baltops 2016.

Как ранее сообщали в Военно-воздушных силах США, американские бомбардировщики задействованы в учениях НАТО для тренировки постановки с воздуха противокорабельных мин.

Отметим, что американские самолеты уже не первый раз приближаются к границе с Россией. 9 июня сообщалось о то, что бомбардировщик B-52H, участвующий в учениях НАТО, приблизился к границе с РФ. Он покинул военную базу «Фэрфорд» в Великобритании в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что масштабные учения стран НАТО стартовали в Польше. В учениях принимают участие 31 тыс. военнослужащий, прибывших из 24 стран мира. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это мероприятие не способствует тому, чтобы создать доверительные отношения в Европе.