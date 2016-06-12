Вашингтон, 12 июня, 2016, 04:05 — ИА Регнум. Единственный оставшийся претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обнял государственный флаг. Патриотический порыв кандидата засняли на камеры во время его выступления на митинге в штате Флорида в субботу, 11 июня, сообщает Blasting News.

Твиттер-аккаунт @KristinSalaky Трамп и флаг США 11 июня 2016 штат Флорида

Присутствовавшие на митинге сторонники Трампа начали скандировать «Построй эту стену!», и в какой-то момент миллиардер развернулся и обнял расположенный на сцене государственный символ США.

Следует отметить, что столь трепетное отношение к государственному флагу Дональд Трамп выказывает не впервые.

inosmi.ru Трамп и флаг США 19 августа 2015 штат Нью-Гэмпшир

Так, 19 августа 2015 года, выступая перед сторонниками в городе Дерри, штат Нью-Гэмпшир, бывший шоумен также не смог совладать с нахлынувшими на него патриотическими чувствами.