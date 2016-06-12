Лондон, 12 июня, 2016, 03:39 — ИА Регнум. В преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС 43% граждан страны выступают за соответствующую меру, что выяснилось в результате опроса YouGov. Об этом в субботу, 11 июня, сообщило британское агентство Reuters.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

Желающих проголосовать за выход из состава Европейского союза — 43% опрошенных, в то время как за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС выступают около 42% респондентов.

Уже через десять дней, 22 июня, в Великобритании должен будет состояться всеобщий референдум, на котором решится главный вопрос: останется ли страна в составе Европейского союза или покинет его. В связи с этим ряд социологических компаний проводит исследование мнений граждан страны по этому вопросу. Результаты рознятся.

Так, например, компания ORB специально для газеты The Independent тоже провела опрос. В результате исследования выяснилось, что лидерство осталось за сторонниками выхода Соединенного Королевства из ЕС. За выход — 55% респондентов, за сохранение членства — 45%. Таким образом, результаты последнего опроса подтвердились, хотя проценты оказались разными.

Однако компания Opinium тоже провела опрос граждан. И в результате выяснила, что за выход страны из ЕС — 42% британцев, в то же время как за сохранение Великобритании в союзе — 44% граждан страны.