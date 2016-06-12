Берлин, 12 июня, 2016, 03:07 — ИА Регнум. Данные о сотнях исламистов, побывавших на контролируемых «Исламским государством» территориях, обнаружила разведывательная служба Германии. Согласно найденным списками, приверженцы террористической организации отправлялись на территории ИГИЛ с 2013 по 2015 год, а затем оставляли их в связи с проблемами здоровья или иным причинам, передает РГ со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сторонники ИГИЛ

Среди покинувших территории «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) оказались 20 граждан Германии. Часть из них вернулась на родину из-за семьи, некоторые были исключены из террористической группировки за «проведение спецопераций без разрешения эмира».

По данным источника, причиной возвращения некоторых сторонников ИГИЛ являются планировавшиеся атаки и «тайные миссии».

В настоящее время идет работа над установлением подлинности обнаруженных документов.