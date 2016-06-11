Москва, 12 июня, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с национальным праздником Днем России. Соответствующее обращение политик разместил на своей странице в Instagram.

Скриншот с instagram.com/p Медведь

«С Днем России!», — написал Медведев, опубликовав в качестве иллюстрации медведя, переходящего реку.

Стоит отметить, что среди пользователей, поблагодаривших премьера за поздравления, большинство поинтересовались у главы правительства его финансовым положением и пожелали хорошего настроения, вспомнив, таким образом слова Медведева в Крыму. Тогда премьер-министр в ответ на обращение пенсионерки о тяжелом финансовом состоянии и высоких ценах на продовольственные товары заявил: «Денег нет, но вы держитесь здесь. Вам всего доброго хорошего настроения».

Напомним, сегодня, 12 июня, граждане России отмечают государственный праздник — День России (или День Независимости России). В 1990 году были принята декларация о суверенитете РСФСР, которую подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Через год произошел распад СССР.