Элиста, 12 июня, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Борец из Дагестана Саид Османов, который в этом году уже прославился осквернением статуи Будды, вновь был арестован по решению суда города Элиста, столицы Калмыкии. В этот раз спортсмен был арестован по делу о разжигании межнациональной розни. Об этом в субботу, 11 июня, стало известно от адвоката Османова Мурада Велиханова, пишет «Кавказский узел».

Василий Верещагин. Три главных божества в буддийском монастыре Чингачелинг в Сиккиме. 1875

По словам адвоката борца, Саид Османов будет находиться под стражей до 2 июля. В свою очередь, защита планирует обжаловать решение суда, так как считает данную меру пресечения в отношении арестованного необоснованной. Велиханов также заявил, что родственники спортсмена имеют 160 тыс. рублей в своем распоряжении, чтобы внести залог. Кроме того, за арестованного поручился депутат Госдумы Ризван Курбанов.

11 июня дагестанский спортсмен был освобожден в рамках дела по нарушению статьи 148 Уголовного кодекса РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», дело по которой возбудили в апреле. В этот же день представитель Османова сообщил, что против борца возбуждено новое уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды по признакам расы и национальности». По последнему Османову грозит лишение свободы сроком на четыре года.

Напомним, что в апреле 22-летний Саид Османов прибыл в столицу Калмыкии на Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. 2 апреля он зашел в буддийский храм, где осквернил священно место и ударил в нос статую Будды. Гордясь своим поступком, борец сам сообщил об этом в соцсетях. Пользователи, обратившие внимание на этот ролик, прибыли в гостиницу, в которой остановился спортсмен, и заставили его извиниться, поставив на колени.