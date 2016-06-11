Санкт-Петербург, 12 июня, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Целая серия массовых мероприятий, приуроченных ко Дню России, пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Их участники смогут приобщиться к кулинарным достижениям разных народов, попробовать сдать нормы ГТО, поболеть за участников соревнований академической гребли и насладиться цветочным великолепием, сообщили ИА REGNUM в комитетах петербургской администрации.

Александр Дейнека. Гонка (фрагмент). 1930

В Александровском саду в 11:00 откроется 8-й фестиваль цветов, который в этом году посвященный теме детства. Созданные лучшими петербургскими садовниками цветники будут стилизованы под узоры детского калейдоскопа. Всего в Александровском саду будет высажено около 93 тысяч цветов, которые будут радовать глаз до самой осени.

В полдень начнется празднование Дня России в Летнем саду, организованное администрацией Центрального района. В центре сада военно-духовой оркестр будет исполнять народные песни и мелодии российских композиторов, а при входе в Летний сад гостям будут раздавать праздничные открытки и воздушные шары в цветах российского триколора.

В ходе концерта для гостей праздника выступят солисты ансамбля песни и пляски Западного военного округа, молодые эстрадные вокалисты и танцевальные. Для посетителей будут организованы игры-викторины по истории России, а победители получат памятные подарки.

В 13:00 праздник с «военно-спортивным уклоном» начнется в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе. Его устроит для горожан комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На песчаном берегу Финского залива гости праздника смогут сдать комплекс ГТО и получить карту с личными результатами, поучаствовать в мастер-классах по рукопашному бою, боксу, гимнастике и силовым упражнениям, пострелять в тире. В парке будет развернута выставка «Вооружение и средства связи» с современными образцами техники, вооружения и экипировки российской армии, а также музейная палатка с предметами, найденными поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны.

Участниками концерта в Парке 300-летия станут финалист телепроекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова, а также молодые артисты и творческие коллективы.

В 14:00 на территории Петропавловской крепости стартует двухдневный Фестиваль национальных кухонь, организованный комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. В программе Фестиваля — выступления национальных творческих коллективов и исполнителей, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению популярных национальных блюд и дегустация, кулинарные игры и конкурсы, демонстрация национальных традиций и игр.

Гости Петропавловки смогут отобедать в ресторанах национальных кухонь, посетить национальную ремесленную ярмарку. Если позволит погода, будут работать детские аттракционы.

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Весь день 12 июня в акватории Кронверкского пролива вдоль Петропавловской крепости, между Иоанновским и Кронверкским мостами, будут проходить мероприятия международной регаты «Золотые весла Санкт-Петербурга». На регату по академической гребле приедут спортсмены из различных городов и стран, будут разыграны комплекты наград на суперкороткой дистанции — 200 метров. В 14:00 пройдут полуфиналы, а в 16:00 — финальные соревнования.

Общегородское праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня России, пройдет с 15:00 до 17:00 на Стрелке Васильевского острова.

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Помешать празднику может только непостоянная петербургская погода. По данным синоптиков, 12 июня в городе будет облачно, пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днём +10…+12 градусов.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу просит всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать меры безопасности.