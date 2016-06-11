Париж, 12 июня, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Во второй день Евро-2016 прошло три матча с участием команд из Групп A и B.

Steven Depolo Забитый гол

[[[flag-al]]] Сборная Албании — [[[flag-ch]]] Сборная Швейцарии 0:1 (0:1)

Сборная Албании — Сборная Швейцарии (0:1) [[[flag-gb-wls]]] Сборная Уэльса — [[[flag-sk]]] Сборная Словакии 2:1 (1:0)

Сборная Уэльса — Сборная Словакии (1:0) [[[flag-gb-eng]]] Сборная Англии — [[[flag-ru]]] Сборная России 1:1 (0:0)

Игра сборных Албании и Швейцарии невольно навела на мысль, что 24 команды для финальной части чемпионата Европы — это много. Конечно, игра французов и румын в матче открытия задал, возможно, слишком высокую планку, но после него встречу албанцев и швейцарцев спокойно можно было и не смотреть. Узнать результат из новостей, и достаточно. Суть произошедшего можно передать в нескольких словах. На 5-й минуте Фабиан Шер после подачи углового забил головой мяч в ворота сборной Албании. На 37-й минуте опытнейший Лорик Цана заработал вторую жёлтую карточку и Албания далее играла в меньшинстве. В оставшееся время албанцы так и не смогли наладить атакующую игру, в то время как швейцарцы имели неплохие моменты. Правда, даже не наладив игру в атаке, албанцы имели два чистых выхода один на один, но вместо двух голов и, возможно, победы в матче, добились только углового. В общем, команды не блеснули ни игрой в атаке, ни игрой в обороне. Победа осталась за швейцарцами, 1:0.

Соперники россиян по группе, сборные Уэльса и Словакии с самого начала матча демонстрировали элементы классного футбола. Сначала на четвёртой минуте Марек Гамшик прошёл по диагонали штрафную, и только чудом появившаяся нога защитника спасла валлийцев, мяч улетел на угловой. Потом словаки нарушили правила почти по центру ворот, и с этой удобнейшей позиции Гаррет Бэйл обманул вратаря словаков Матуша Козачика, послав мяч мимо стенки во «вратарский угол». Мяч нырнул в ворота, и Уэльс на 10-й минуте повёл в счёте. Игра у Словакии рассыпалась, а Уэльс заиграл спокойно, если так можно говорить о британских командах. Ближе к концу первого тайма словаки помаленьку наладили игру, и последние минуты уже почти беспрерывно атаковали, создавали моменты, но на перерыв так и ушли, проигрывая 0:1.

Во втором тайме словаки играли уже более уверенно, а на 60-й минуте на поле у них вышел Ондржей Дуда и тут же забил гол, сравняв счёт в матче. Он прошёл вдоль линии штрафной справа к центру и положил мяч левой ногой в угол в противоход вратарю. Словаки заиграли ещё активней. Валлийцы редко отходили от своих ворот. Напряжение на поле всё возрастало, и «рвануло» у ворот сборной Словакии. В сумбурной атаке мяч доставили в центр штрафной Арону Рэмзи, который двинулся к воротам, но вместо удара у него вышел пас на Робсона-Кану, у которого удар тоже не получился, но мяч всё же залетел с отскоком от земли в угол ворот. Валлийцы снова вышли вперёд за девять минут до конца основного времени. Словаки ответили опаснейшим ударом в штангу, и игра пошла «с шашками наголо». Валлийцы пару раз выходили в острые контратаки вдвоём-втроём на одного защитника, но счёт до финального свистка не изменился. Уэльс одержал историческую для себя победу 2:1. Этот матч стоило посмотреть.

Сборная России матч с англичанами начала довольно нервно. Англичане тоже нервничали, но их быстрая, не оставляющая времени на раздумья игра заставила всех думать только о мяче и о том, куда его переправить. Преимущество англичан было очень значительным, но все созданные ими моменты заканчивались надёжной игрой Игоря Акинфеева. Российский вратарь всегда оказывался там, куда приходился удар англичан. Россияне в первой половине тайма тоже создали пару опасных моментов, но главное, они после середины тайма перестали давать запутать себя на флангах, и опасные моменты в исполнении англичан свелись к диагональным прострелам почти от боковой линии, правда достаточно опасных. Под конец тайма англичане создали стопроцентный голевой момент, но Игорь Акинфеев блестяще отбил мяч, посланный почти с линии вратарской площадки. Перерыв наступил при счёте 0:0.

Второй тайм прошёл при значительном, если не при полном преимуществе англичан. Но россияне держались стойко. Однако не могло такое преимущество, какое имели англичане, остаться без результата. На 73-й минуте они получили отличный шанс отличиться, штрафной удар по центру от самой линии штрафной площадки. Реализовал его Эрик Дайер, и здесь уже Акинфеев был бессилен. Казалось, что исход матча решён. Россияне так не думали, но ситуация была почти безнадёжная. Конечно, россияне пошли вперёд, а англичане стали больше обороняться, но, честно говоря, по-настоящему опасных моментов не было даже с натяжкой. Владели мячом, пытались приблизится к воротам англичан, и всё. Основное время закончилось. Добавлено три минуты. Последний шанс представляется россиянам в виде навеса с левого фланга атаки. Мяч пришёл точно на голову Василию Березуцкому. Василий перекинул мяч через голову вратаря англичан Джо Харта, и уже влетающий, как казалось, в ворота мяч задел вышедший на замену Денис Глушаков. Это детали, но первый свой матч на Евро-2016 Россия сыграла вничью с основным своим соперником в группе.