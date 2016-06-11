Санкт-Петербург, 11 июня, 2016, 23:04 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Петербурге определилась с кандидатами в городской парламент на сентябрьских выборах. По словам спикера нынешнего созыва Законодательного собрания, секретаря регионального отделения ЕР Вячеслава Макарова, партия выдвинет всех без исключения победителей праймериз — 81 человека. Макаров признал, что для него результаты оказались, по большей части, предсказуемыми, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Никаких неожиданностей нет и быть не могло. Победили те, кто вызывает своим трудом и личностными качествами доверие. Может быть, в отношении отдельных участников я и не ожидал, но у меня нет никакого сомнения в правильном выборе выборщиков. Это как присяжные заседатели», — подчеркнул Макаров.

Лидерами по одномандатным округам и региональным группам партсписка стали, среди прочих, 20 действующих депутатов ЗакСа. Сам Вячеслав Макаров пойдет на выборы одномандатником от округа №3 в Петроградском районе, в котором имеет значительное влияние. По списку от округа будет баллотироваться глава районной администрации Юрий Гладунов. Второе и третье место по списку отошли, соответственно, главе МО «Чкаловское» Николаю Мартиновичу и главе МО «Посадский» Юрию Панову.

Девять действующих депутатов Заксобрания победили в своих округах и как одномандатники, и по списку: Сергей Соловьев (округ №1), Анатолий Дроздов (округ №6), Елена Рахова (округ №7), Александр Кущак (округ №8), Игорь Высоцкий (округ №9), Сергей Никешин (округ №18), Алексей Макаров (округ №20), Любовь Егорова (округ №22), Елена Киселева (округ №25).

Вторые места по спискам в этих округах получили их коллеги по парламенту Виталий Мартыненко (округ №1), Светлана Нестерова (округ №7), Анастасия Мельникова (округ №9), депутат Государственной думы Ирина Соколова (округ №8), начальник отдела спецработ аппарата ЗакСа Владимир Носов (округ №6), депутат МО «Сосновая поляна» Роман Коваль (округ №18), директор благотворительного фонда «Поступок» Борис Гвоздов (округ №20), глава МО «Введенский» Олег Калядин (округ №22), глава муниципалитета Колпино Вадим Иванов (округ №25).

Самый известный депутат Заксобрания Виталий Милонов получил больше всех голосов как кандидат по партспискам в округе №17. Напомним, он также будет баллотироваться и в Госдуму. В случае победы, то, какой парламент он предпочтет, станет личным решением Милонова, сказал Вячеслав Макаров. Но спикер прямо указал на столичные амбиции коллеги.

«Выбор его судьбы — это дело его головы, рук и сердца. Тут сердце надо учитывать. Но я убежден, что Виталий Валентинович Милонов решил стать политиком федерального масштаба», — заметил Вячеслав Макаров.

В округе №5 собирались баллотироваться два депутата ЗакСа: вице-спикер Сергей Анденко — как одномандатник, Татьяна Захаренкова — по списку. Анденко победил в своей группе, а вот Захаренкова не попала даже в тройку лидеров, первое место отошло генеральному директору ЗАО «Северный альянс» Михаилу Находкину.

Депутат Андрей Васильев пойдет по округу №16 как одномандатник, первым по спискам стал глава МО «Красненькая речка» Александр Абраменко (именно благодаря этому муниципалитету Валентина Матвиенко в рекордные сроки сумела попасть в Совет Федерации из кресла губернатора Петербурга). В округе №14 по спискам лидером стал депутат Андрей Черных.

Среди кандидатов в кандидаты оказались и трое членов ЗакСа, которые ранее представляли «Справедливую Россию». Вадим Ларионов стал только вторым по спискам в округе №24, среди одномандатников победил замглавы муниципалитета Пушкина Юрий Бочков. Бывший «эсер» Андрей Анохин выиграл как одномандатник в округе №12, а Андрей Горшечников — по обеим группам в округе №13. Второе место по спискам на этой территории получила замглавы администрации Петроградского района Людмила Боричева.

Еще одну группу лидеров составляют городские чиновники. В округе №2 выдвинется глава Центрального района Мария Щербакова. Она победила в праймериз как по округу, так и по списку. Второе место в списке заняла продвигаемая партией в последнее время Анна Бардашевич, проректор по внешним связям петербургского Института гостеприимства. Глава муниципалитета Петергофа Михаил Барышников будет баллотироваться по мажоритарному округу №19, по партспискам лидером стал глава Красносельского района Евгений Никольский. Председатель комитета по физкультуре и спорту, член правительства Санкт-Петербурга Юрий Авдеев победил в обеих группах в округе №23, второе место по спискам отошло экс-кандидату в губернаторы города Тахиру Бикбаеву.

Есть среди участников и менее раскрученные кандидаты. Округ №4 отдали главе МО «Васильевский» Константину Чебыкину как одномандатнику, по списку первое место занял глава МО №7 Александр Гоголкин, который в прошлом пытался попасть в Заксобрание от «Патриотов России». В округе №10 лидером стал замглавы муниципалитета Сестрорецка Александр Ваймер, второе место по спискам — у главы муниципалитета Зеленогорска Александра Ходосока. К слову, третье место отошло сыну главы Петроградского района Юрия Гладунова Антону, который трудится советником спикера Вячеслава Макарова.

В округе №14 среди одномандатников победила руководитель партийного исполкома Калининского района Галина Назарова. В округе №15 по обеим группам победил сотрудник РГГУ Борис Ивченко, в округе №21 — глава МО «Звездное» Павел Зеленков. Второе место по спискам занял экс-депутат ЗакСа Вадим Войтановский.

Сразу в нескольких округах попытаются проявить себя аппаратные работники Законодательного собрания. В округе №11 будет баллотироваться начальник управления госслужбы и кадров парламента Михаил Погорелов, второе место в списках — у начальника управления документационного обеспечения ЗакСа Сергея Купченко. В округе №17 как одномандатник пойдет на выборы замруководителя аппарата спикера ЗакСа Денис Четырбок.

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Врио руководителя регионального отделения «Единой России» Александр Тетердинко заявил, что не поступило ни одной жалобы на итоги голосования. «Фактически всеми кандидатами итоги голосования признаны. Ни от одного кандидата не поступило ни одной жалобы и по формированию коллегии выборщиков. Ни от кого не поступало замечаний, сомнений в их беспристрастности и объективности», — сказал он.

Всего в предварительном голосовании участвовали в качестве кандидатов более 220 человек, их выбирали в общей сложности почти 2 тыс. 500 человек. Напомним, на праймериз в Заксобрание Санкт-Петербурга «Единая Россия» решила использовать «полузакрытую» модель, когда голоса за претендентов могли отдать лишь партийцы и члены дружественных общественных организаций.

«Убежден, что всё было честно», — подчеркнул лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров.