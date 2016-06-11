Киев, 11 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Семен Семенченко предложил брать в заложники российских граждан для того, чтобы в дальнейшем обменивать их на украинских военных. Об этом он заявил в эфире передачи «Шустер Live».

ВО Свобода Боевики батальона «Донбасс»

«У нас есть в приграничной зоне масса групп не совсем официальных, — цитирует народного избранника RT. — Эти люди вооружаются в «военторге», они не имеют к нашей стороне никакого отношения. И на каждого нашего заложника есть на обмен их».

Что касается определения «заложники», бывший командир украинского батальона «Донбасс» пояснил, что «у нас нет статуса военнопленных».

Напомним, власти Российской Федерации неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не участвуют в конфликте в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава ДНР Александр Захарченко во время «прямой линии» с жителями Запорожской области заявил, что до 1 октября 2016 года Украина, ДНР и ЛНР могут провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Хочу надеяться на то, что политзаключённые, которые сидят в тюрьмах (в том числе закрытых тюрьмах СБУ) и СИЗО ещё до отопительного сезона подпадут под обмен «всех на всех» или под амнистию», — сказал Захарченко.

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