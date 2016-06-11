Париж, 11 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Сборная Словакии уступила команде Уэльса в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 11 июня в Бордо, завершилась со счетом 1:2.

pixabay.com Валлийский дракон

В составе победителей отличились Гарет Бэйл и Хэл Робсон-Кану. У словаков мяч на свой счет записал Ондрей Дуда.

Таким образом, сборная Уэльса на данный момент возглавила группу «В».

Напомним, команды Словакии и Уэльса являются соперниками сборной России по групповому этапу Евро-2016.

ЧЕ-2016. Финальный раунд. Группа B. 1-й тур

Уэльс — Словакия — 2:1.

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