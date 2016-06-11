Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом национальной команды на первый матч группового этапа Европы-2016 против команды Англии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Футбол

На поле стадиона «Велодром» в Марселе с первых минут выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Игорь Смольников, Василий Березуцкий, Александр Головин, Роман Нойштедтер, Олег Шатов, Артем Дзюба, Федор Смолов, Александр Кокорин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе состоится матч между сборными Англии и России. Начало игры — в 22.00 мск.