Москва, 11 июня, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Трех человек, которые устроили драку со стрельбой, сняли с поезда Москва—Орск. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Цитата из к/ф «Однажды на Диком Западе». Реж. Серджио Леоне. 1968. Италия — США — Испания — Мексика Стрельба в поезде

По данным ведомства, пассажиры поезда повздорили в вагоне-ресторане.

«Между тремя пассажирами на перегоне в районе Коломны произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в лицо второму из пистолета», — говорится в сообщении.

На ближайшей станции в Рязанской области поезд был остановлен, участники потасовки были сняты с поезда.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Пострадавшему мужчине оказывается помощь.