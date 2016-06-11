Киев, 11 июня, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Россия и Украина не смогут восстановить прежние братские отношения, но могут попытаться стать «добрыми соседями». Об этом депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила в интервью «Радио Свобода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надеждо Савченко

«У нас есть в душе у каждого, что предъявить России, а россияне думают, что у них есть какие-то претензии к нам, — говорит украинская военнослужащая. — Мы никогда не будем братским народом, как раньше».

«Так много родственников, много мешанины крови и все такое остальные, но давайте лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями, — добавила Савченко. — Я считаю, что это возможно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта 2016 года в Ростове-на-Дону.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

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