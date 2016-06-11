Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Новые столкновения английских болельщиков с арабским населением произошли перед матчем Россия — Англия в центре Марселя. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил очевидец событий, журналист и спортивный комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

pixabay.com Футбольные фанаты

«Сейчас происходят военные действия в центре Марселя, — сообщил сотрудник СМИ. — Полиция не понимает, что делать, на каждом углу стычки между арабским населением и английскими болельщиками».

По его словам, обстановка в городе не похожа на «праздник футбола».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Марселе на стадионе «Велодром» состоится матч между сборными Англии и России. Как ожидается, в этот день во французский город нагрянут свыше 150 000 граждан Великобритании.

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