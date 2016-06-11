Воронеж, 11 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Церемония вручения Платоновской премии-2016 состоялась в Воронеже 11 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ирина Толстая Александр Сокуров

В этом году лауреатом Платоновской премии в области литературы и искусства российскому кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств, народному артисту России Александру Сокурову. Премия Сокурову присуждена за «платоновское упрямство в постижении темы человека в котловане истории».

Алексей Гордеев вручил Александру Сокурову диплом, памятный нагрудный знак лауреата Платоновской премии и сертификат на один миллион рублей.

«Надеюсь, что Платоновская премия тоже будет вам очень дорога, потому что мы действительно почувствовали созвучие вашего творчества и творчества Андрея Платонова. Мы, воронежцы, вам благодарны за то, что вы одним из первых вернули его творчество, реанимировали имя Андрея Платонова в те, в общем-то еще непростые времена для нашей большой страны под названием Советский Союз», — сказал губернатор, обращаясь к кинорежиссеру.

«Это для меня большая честь, потому что тяжелее всего художественному автору добиться понимания и поддержки у своих соотечественников, это всегда большая победа», — сказал он, добавив, что Платонов — совершенно уникальный автор, «истинно русский дух, наверное, самый национальный писатель из всех, какие появлялись среди нас».

Затем зрителям был представлен фильм Сокурова «Франкофония», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале 2015 года, где была названа лучшим европейским фильмом конкурсной программы по версии Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков (FEDEORA).

Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области. Она присуждается ежегодно деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.

Первым лауреатом премии в 2011 году стал писатель Борис Екимов, в 2012 году премию присудили художественному руководителю академического Малого драматического театра — Театра Европы Льву Додину. В 2013 году лауреатом стал художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев, в 2014 году — художник-мультипликатор Александр Петров. В прошлом году премию вручили известному русскому писателю Андрею Битову.