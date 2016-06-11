Воронеж, 11 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Воронеже девочка в возрасте одного года семи месяцев скончалась после жестокого избиения. Тело ребенка было обнаружено в квартире одного из домов по улице Волжской (Левобережный район Воронежа) 10 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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На теле и лице ребенка обнаружены множественные телесные повреждения.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Установлено, что девочка жила вместе со своей матерью и ее сожителем. В убийстве ребенка подозревается отчим — по предварительным данным, девочка часто плакала, мужчина ее избил. От полученных травм малышка скончалась.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Левобережного района Воронежа. Кроме того, прокуратура проводит проверку деятельности органов и учреждений системы профилактики.