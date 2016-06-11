Киев, 11 июня, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которую недавно помиловал президент РФ Владимир Путин, готова говорить об обмене пленных с представителями ДНР и ЛНР, которые бывали на фронте. Об этом украинская военнослужащая заявила в интервью «Радио Свобода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я готова говорить с теми людьми, с которыми я встречалась в бою, — говорит Савченко. — Если я встречалась лично с Игорем Плотницкий, то я знаю, что с этим человеком можно говорить, потому что, по крайней мере, он знает, о чем говорит, потому что он там был. Я слышала, что воевал Захарченко, лично я с ним не сталкивалась, но ребята рассказывали, что да, он действительно …»

При этом депутат парламента Украины добавила, что она готова лично говорить о войне и об обмене пленных с людьми, которые непосредственно знают, что такое цена жизни человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая президенты РФ и Украины подписали указы о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, осужденной в России, и граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных в Киеве.

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