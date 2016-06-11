Омск, 11 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Маршрутный автобус «Форд Транзит» врезался в столб в Омске. Как сообщает УМВД России по Омской области, в результате ДТП пострадали 6 человек.

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Авария произошла в субботу, 11 июня, на перекрестке улиц Семиреченская и 5-я Кировская.

«Водитель маршрутного автобуса «Форд Транзит» мужчина 1986 г.р., двигаясь по ул. Семиреченская со стороны ул. Мельничная, в районе пересечения с ул. 5 Кировская не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору)», — говорится в сообщении.

Отметим, что всего в салоне микроавтобуса в момент ДТП находились 16 пассажиров.